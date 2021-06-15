EA демонстрирует первый трейлер игрового процесса Battlefield 2042

Компания EA продемонстрировала первый трейлер игрового процесса Battlefield 2042.

В Battlefield 2042 серия возвращается к легендарным масштабным сражениям. Адаптируйтесь и процветайте на постоянно меняющихся полях боя благодаря своему отряду и арсеналу новейших технологий. В игре представлены невероятно масштабные поля для сражений благодаря поддержке 128 игроков. Игроков ждут грандиозные режимы сетевой игры — от обновлённых «Захвата» и «Прорыва» до совершенно нового «Опасная зона». Сформируйте идеальный отряд благодаря новой системе специалистов.

Battlefield 2042 уже доступен для предзаказа. Дата релиза 22 октября 2021 года на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК.