EA и DICE выпустили обновление 1.2 для Battlefield 2042

EA и DICE выпустили обновление 1.2 для Battlefield 2042. Обновление включает в себя не только новые исправления ошибок, но и изменения баланса и игровые улучшения. Update 1.2 доступен на всех платформах.

DICE внесла изменения в карту Kaleidoscope, включая пересмотренное игровое пространство, чтобы добавить больше укрытий, улучшить движение по карте и многое другое. Кроме того, на карту были добавлены новые области. Обновление улучшает модели специалистов. Теперь игроки получают возможность просматривать свой игровой прогресс и статистику. "Это последнее запланированное обновление игры перед тем, как мы приступим к сезону 2" - сообщили разработчики. Следующее обновление должно выйти в конце августа.
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