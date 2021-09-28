EA назвала дату открытого бета-теста Battlefield 2042

Как оказалось, вам не придется ждать до 19 ноября, когда должен состояться релиз нового шутера, чтобы узнать, хороша ли Battlefield 2042 на самом деле, как и обещают журналисты и те, кому дали попробовать продукт заранее. Сегодня компании DICE и EA объявили, что открытое бета-тестирование масштабного командного шутера состоится с 8 по 9 октября. Естественно, как это иногда бывает с подобными блокбастерами, пользователи с предварительным заказом и участники EA Play могут начать играть раньше, 6 октября. Соответственно, они получают внушительное преимущество по сравнению с теми, кто начнёт играть позже, так как они уже изучат карты, механики и технику. Но нужно сразу отметить, что бета-версия ограничена классическим режимом Conquest на одной карте, Orbital (из трейлера, который разработчики показали на первой презентации своей игры) и вы можете выбрать одного из четырех специалистов (это просто классы игроков).

При этом игра поддерживает до 128 игроков на PlayStation 5, Xbox Series X / S и ПК, но вы будете ограничены «всего» 64 игроками на PS4 или Xbox One. Дело в том, что данные консоли просто не могут выдержать нагрузку в 128 игроков. Конечно, двухдневный публичный тест не слишком обширен. Тем не менее, это может дать вам представление об игре и помочь решить, стоит ли она 60 долларов (на ПК и более старых консолях) или 70 долларов (PS5 и Xbox Series X / S). По крайней мере, это говорит о том, что разработчики достаточно уверены в игре, чтобы дать всем возможность поиграть заранее.
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