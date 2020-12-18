EA приобрела Codemasters за 1,2 миллиарда долларов

Ранее на приобретение компании Codemasters претендовали две компании EA и Take-Two. Вторая предложила 726 миллионов фунтов стерлингов (985 миллионов долларов), но EA в последний момент предложила больше, а именно 895 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов). Заявление двух сторон о приобретении уже было опубликовано.

Герхард Флорин из Codemasters сказал, что обе компании имеют общие амбиции, когда речь идет о гоночных играх. В свою очередь генеральный директор EA Эндрю Уилсон дал интервью: "Благодаря технологиям EA, знаний игрового движка и глобального охвата, мы сможем расширить наши существующие франшизы и предоставить более захватывающие впечатления для фанатов гонок.”