EA приобретает студию мобильных игр Playdemic за 1,4 миллиарда

EA официально объявила о приобретении студии мобильных игр Playdemic стоимостью до 1,4 миллиарда долларов. Напомним, что Playdemic изначально принадлежала TT Games, материнской компанией которой является Warner Bros. Студия известна своей игрой Golf Clash с аудиторией более чем 10 миллионов игроков на платформах Android и iOS. Покупка открывает перед EA возможность распространять свои игры PGA Golf на мобильный рынок.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон сказал: «Playdemic станет мощным сочетанием наших команд и интеллектуальной собственности в Electronic Arts. Это следующий шаг, основанный на нашей стратегии по расширению игровых проектов и быстрого развития компании в мобильной сфере».