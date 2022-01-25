EA разрабатывает сразу три игры по Звездным войнам

Американская компания EA объявила, что её дочерняя студия Respawn Entertainment делает еще три игры по «Звездным войнам». Студия, также известная благодаря Titanfall и Apex Legends, работает над продолжением своего популярного приключенческого боевика 2019 года Star Wars Jedi: Fallen Order, хотя неясно, является ли предстоящая игра прямым продолжением проекта или просто находится в этой же франшизе. Также стоит отметить, что по словам представителей издания шутер от первого лица под руководством бывшего продюсера Star Wars Battlefront тоже находится в разработке. Кроме того, готовится стратегическая игра, созданная Respawn, в разработке которой участвует Bit Reactor. Новую стороннюю студию возглавляет Грег Фортш, ранее работавший над серией XCOM.

Соответственно, можно предположить, что стратегия будет построена в пошаговом формате и предоставит геймеру возможность сражаться в том же формате. Впрочем, это достаточно странные новости, так как эксклюзивная лицензия EA на разработку и издание игр по «Звездным войнам» истекает в следующем году — соответственно, проекты будут конкурировать с другими играми по данной франшизе. Игра по «Звездным войнам» с открытым миром от студии Ubisoft Massive Entertainment уже находится в разработке, а Quantic Dream разрабатывает Star Wars: Eclipse. Кроме того, еще до того, как они и еще три игры от EA приблизится к вашей консоли или ПК, вы сможете погрузиться в игру Lego Star Wars: The Skywalker Saga, которая выйдет 5 апреля.