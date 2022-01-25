EA разрабатывает сразу три игры по Звездным войнам

Американская компания EA объявила, что её дочерняя студия Respawn Entertainment делает еще три игры по «Звездным войнам». Студия, также известная благодаря Titanfall и Apex Legends, работает над продолжением своего популярного приключенческого боевика 2019 года Star Wars Jedi: Fallen Order, хотя неясно, является ли предстоящая игра прямым продолжением проекта или просто находится в этой же франшизе. Также стоит отметить, что по словам представителей издания шутер от первого лица под руководством бывшего продюсера Star Wars Battlefront тоже находится в разработке. Кроме того, готовится стратегическая игра, созданная Respawn, в разработке которой участвует Bit Reactor. Новую стороннюю студию возглавляет Грег Фортш, ранее работавший над серией XCOM.

Соответственно, можно предположить, что стратегия будет построена в пошаговом формате и предоставит геймеру возможность сражаться в том же формате. Впрочем, это достаточно странные новости, так как эксклюзивная лицензия EA на разработку и издание игр по «Звездным войнам» истекает в следующем году — соответственно, проекты будут конкурировать с другими играми по данной франшизе. Игра по «Звездным войнам» с открытым миром от студии Ubisoft Massive Entertainment уже находится в разработке, а Quantic Dream разрабатывает Star Wars: Eclipse. Кроме того, еще до того, как они и еще три игры от EA приблизится к вашей консоли или ПК, вы сможете погрузиться в игру Lego Star Wars: The Skywalker Saga, которая выйдет 5 апреля.
Комментарии и отзывы Respawn Entertainment
Harry Potter: Wizards Unite официально закрывают…
Harry Potter: Wizards Unite официально закрываютКомпания Niantic прекращает поддержку Harry Potter: Wizards Unite — студия объявила сегодня, что закроет …
AetherSX2 - эмулятор PS2 для Android…
AetherSX2 - эмулятор PS2 для AndroidAetherSX2 - это новый эмулятор PS2 для Android, который в настоящее время проходит закрытое альфа-тестиро…
Inflexion Games представили игру Nightingale…
Inflexion Games представили игру NightingaleНа The Game Awards 2021, студия Inflexion Games представила игру под названием Nightingale. Она описывает…
GTA: San Andreas воссозданный фанатами на движке Far Cry 5 D…
GTA: San Andreas воссозданный фанатами на движке Far Cry 5 DGrand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition был выпущен в виде обновленного набора 11 ноября. …
Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями б…
Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями бОдной из главных претензий к Battlefield 2042 до сих пор был разброс пуль в штурмовых винтовках, которые …
Rockstar Games Launcher упал и не работает…
Rockstar Games Launcher упал и не работаетRockstar Grand Theft Auto: The Trilogy продается на ПК исключительно через магазин Rockstar, в котором ис…
Популярный онлайн-шутер PUBG: Battlegrounds станет бесплатны…
Популярный онлайн-шутер PUBG: Battlegrounds станет бесплатныВо время церемонии награждения The Game Awards 2021 компания KRAFTON подтвердила, что их игра Battle Roya…
Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией Micro…
Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией MicroSony ожидает, что Microsoft выполнит свои «контрактные соглашения и продолжит обеспечивать мультиплатформ…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor