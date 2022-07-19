EXOR Studios выпускает первое обновление The Riftbreaker: Metal Terror

Студия XOR Studios объявила о выпуске первого обновления Metal Terror для The Riftbreaker.

Metal Terror - это первое расширение мира The Riftbreaker с абсолютно новой сюжетной кампанией, действие которого разворачивается в неизученном ранее биоме. На срок миссии Эшли выпадает уникальное астрономическое событие, которое приоткрывает страшную тайну из жизни Галатеи 37. Движимая научным любопытством, она бросается исследовать потаенные уголки планеты. Изучайте новую экосистему. Ищите ценные ресурсы и адаптируйте под них свои технологии. Сражайтесь с врагами, как живыми, так и рукотворными.

The Riftbreaker: Metal Terror уже доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5.