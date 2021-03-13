Эксклюзив от Stadia игра Super Bomberman R Online получит версию для ПК

Одна из эксклюзивных игр от Stadia Super Bomberman R Online в скором времени выйдет на ПК. Разработчиком и издателем является компания Konami. Сбрасывайте бомбы и собирайте бонусы, чтобы прорваться через Super Bomberman R Online! В Super Bomberman R Online есть режим игры на выживание с 64 игроками со всего мира.

Казуальная игра Super Bomberman R Online была выпущена для Stadia в сентябре 2020 года. Игра получила в основном положительные отзывы, но не реализовала свой потенциал, возможно переход на новую платформу улучшит ситуацию.