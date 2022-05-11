Electronic Arts объявила о выпуске футбольных игр под новым брендом EA SPORTS FC

Сегодня Electronic Arts объявила о том, что ее всемирно известные футбольные игры будут продвигаться под новым брендом EA SPORTS FC в 2023 году. Этот шаг позволит EA предоставить крупнейший в мире интерактивный спортивный опыт для своего растущего сообщества в сотрудничестве с более чем 300 партнерами по всему миру. EA SPORTS FC станет платформой для инноваций, создания и развития новых впечатлений от EA. Он оживит больше областей спорта и задействует коллективную силу более 150 миллионов игроков в глобальных футбольных играх EA SPORTS, а в ближайшие годы привлечет сотни миллионов новых поклонников.

Внедрение EA SPORTS FC не повлияет ни на какие текущие глобальные футбольные игры EA SPORTS, и EA и FIFA с нетерпением ждут этой осени, чтобы выпустить самую масштабную игру EA SPORTS FIFA. Финальный продукт FIFA также будет включать в себя больше игровых режимов, функций, команд, лиг, игроков и соревнований, чем любое предыдущее издание. Поклонники смогут испытать эти нововведения во всей экосистеме EA SPORTS FIFA, включая FIFA Mobile, FIFA Online 4 и eSports.
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