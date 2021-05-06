Electronic Arts приобретает студию Metalhead Software

Electronic Arts объявила о приобретении канадской студии Metalhead Software, которая разработала франшизу Super Mega Baseball. Финансовые условия сделки не разглашаются. Metalhead Software продолжит работу над игрой в партнерстве с EA SPORTS, а также благодаря возможностям EA, позволит развивать и улучшать свои проекты.

Компания Electronic Arts за последнее время совершила несколько крупных сделок, среди которых EA SPORTS College Football, EA SPORTS PGA TOUR и F1 (Codemasters), тем самым закрепив за собой лидирующие позиции в спортивных симуляторах. EA SPORTS включает такие проекты, как FIFA, Madden NFL, NHL и UFC.