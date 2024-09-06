Электронный блокнот reMarkable Paper Pro получил цветной E Ink-экран

Компания reMarkable пополнила ассортимент электронных блокнотов моделью Paper Pro, которая получила цветную панель на электронных чернилах E Ink Gallery 3. Новинка характеризуется 11,8-дюймовым экраном с разрешением 2160:1620 точек, соотношением сторон 4:3, встроенной подсветкой, четырехъядерной платформой Cortex-A53 с максимальной частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ ОЗУ LPDDR4, 64 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, интерфейсом USB Type-C, батареей ёмкостью 5030 мАч, предустановленным графическим интерфейсом reMarkable OS на ядре Linux, поддержкой документов PDF и EPUB, поддержкой экспорта в PDF, PNG и SVG, комплектным стилусом со временем отклика 20 мс и распознаванием рукописного ввода посредством технологии MyScript, поддержкой Android, Windows, macOS и iOS, а также плагинами для Google Chrome и Microsoft Office. Цена блокнота составляет 500 долларов, а за 230 долларов можно приобрести чехол-книжку со встроенной клавиатурой.