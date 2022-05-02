Embracer Group купила Crystal Dynamics

Шведская игровая компания Embracer Group только что заключила крупную сделку по приобретению Crystal Dynamics, Eidos-Montréal и Square Enix Montréal по выгодной цене в 300 миллионов долларов. Сделка включает в себя «каталог IP, включая Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и более 50 игр из бэк-каталога от Square Enix Holdings», — говорится в сообщении. Правда, сделка подлежит одобрению регулирующих органов. Компания отметила, что эти студии представляют собой около 1100 сотрудников в восьми точках по всему миру. Когда сделка будет завершена, в Embracer будет 14 000 сотрудников, 10 000 разработчиков игр и 124 внутренних студий. При этом у издателя в разработке находится более 230 игр, 30 из которых относятся к категории AAA. «Это приобретение добавит масштаба текущему сегменту Embracer AAA, и у Embracer будет один из крупнейших конвейеров игрового контента для ПК / консолей в отрасли во всех жанрах», — говорится в сообщении издателя.

В рамках сделки Eidos Montreal планирует возродить Deus Ex и использовать новую технологию Unreal Engine 5, сообщила студия во время телефонной конференции по приобретению, как сообщает Shack News. «На данный момент мы сумасшедшие люди, которые решили возродить Deus Ex IP в качестве нашей первой игры», — сказал глава студии Eidos Montreal Дэвид Анфосси. «Новая команда, очень сложное производство, новая технология и новая студия». Будем надеяться, что у них всё получится в конечном итоге. Бюджет явно позволяет.