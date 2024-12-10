Эмулятор PlayStation 4 для ПК работает почти идеально

Эмуляция Bloodborne на ПК продолжает стремительно развиваться благодаря обновлениям эмулятора ShadPS4 и модам, улучшающим графику, что позволяет создать почти полноценный ремастер игры силами фанатов со всего мира. Последняя тестовая версия эмулятора ShadPS4 под индексом 0.4.1 решает сразу несколько ключевых проблем, вызывавших частые сбои при запуске эксклюзива PlayStation 4 на ПК. Например, оно устраняет резкие скачки использования оперативной памяти и значительно снижает нагрузку на видеопамять, что должно положительно сказываться на повышении производительности в целом. Также благодаря этому, теоретически, игра теперь должна лучше работать на более широком спектре систем с не самым производительным железом.

Помимо улучшений со стороны эмулятора, над Bloodborne активно трудятся моддеры. Сегодня на Nexus Mods была выпущена новая версия мода Enable Dynamic Shadow, которая ещё заметнее улучшает динамические тени, добавленные ранее другими пользователями. В ближайшем будущем есть огромная вероятность того, что пользователи сделают порт консольной игры на ПК в более выгодном качестве, чем оригинальный проект на игровой консоли PlayStation 4, и в определённом смысле это огромная победа для аудитории. Всё же в будущем это откроет путь к новым вершинам — можно будет запускать и другие проекты, которых нет на ПК, наслаждаясь отсутствием необходимости в покупке устаревшей игровой консоли за безумные деньги. В этом плане ПК-гейминг очень хорош.