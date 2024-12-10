Эмулятор PlayStation 4 для ПК работает почти идеально

Помимо улучшений со стороны эмулятора, над Bloodborne активно трудятся моддеры. Сегодня на Nexus Mods была выпущена новая версия мода Enable Dynamic Shadow, которая ещё заметнее улучшает динамические тени, добавленные ранее другими пользователями. В ближайшем будущем есть огромная вероятность того, что пользователи сделают порт консольной игры на ПК в более выгодном качестве, чем оригинальный проект на игровой консоли PlayStation 4, и в определённом смысле это огромная победа для аудитории. Всё же в будущем это откроет путь к новым вершинам — можно будет запускать и другие проекты, которых нет на ПК, наслаждаясь отсутствием необходимости в покупке устаревшей игровой консоли за безумные деньги. В этом плане ПК-гейминг очень хорош.