Эмулятор PlayStation 4 для ПК работает почти идеально

Эмуляция Bloodborne на ПК продолжает стремительно развиваться благодаря обновлениям эмулятора ShadPS4 и модам, улучшающим графику, что позволяет создать почти полноценный ремастер игры силами фанатов со всего мира. Последняя тестовая версия эмулятора ShadPS4 под индексом 0.4.1 решает сразу несколько ключевых проблем, вызывавших частые сбои при запуске эксклюзива PlayStation 4 на ПК. Например, оно устраняет резкие скачки использования оперативной памяти и значительно снижает нагрузку на видеопамять, что должно положительно сказываться на повышении производительности в целом. Также благодаря этому, теоретически, игра теперь должна лучше работать на более широком спектре систем с не самым производительным железом.

Помимо улучшений со стороны эмулятора, над Bloodborne активно трудятся моддеры. Сегодня на Nexus Mods была выпущена новая версия мода Enable Dynamic Shadow, которая ещё заметнее улучшает динамические тени, добавленные ранее другими пользователями. В ближайшем будущем есть огромная вероятность того, что пользователи сделают порт консольной игры на ПК в более выгодном качестве, чем оригинальный проект на игровой консоли PlayStation 4, и в определённом смысле это огромная победа для аудитории. Всё же в будущем это откроет путь к новым вершинам — можно будет запускать и другие проекты, которых нет на ПК, наслаждаясь отсутствием необходимости в покупке устаревшей игровой консоли за безумные деньги. В этом плане ПК-гейминг очень хорош.
Predator: Hunting Grounds вышла на PS5 и Xbox X|S…
Есть просто прекрасные новости для поклонников кинофраншизы «Хищник» — компания IllFonic в сотрудничестве…
Xbox Cloud Gaming поддерживает на 50 игр больше…
Сегодня компания Microsoft начала расширять доступ к Xbox Cloud Gaming для уже существующих библиотек игр…
Функция Steam Game Recording вышла из бета-теста…
Долгожданная функция Steam Game Recording теперь официально вышла из бета-версии и доступна всем пользова…
Роуглайк Ironwaste на "Фабрике видеоигр" …
Студия 21 Games прошла отбор и занималась разработкой своей видеоигры Ironwaste под чутким руководством н…
Red Dead Redemption на ПК стоит 50 долларов…
Компания Rockstar недавно объявила, что ремастер видеоигры Red Dead Redemption выйдет на ПК — уже 29 октя…
Fallout 76 побила рекорд онлайна с 21 миллионом игроков…
Fallout 76, впервые выпущенная в 2018 году, получила крайне непростой старт — игра была буквально перепол…
Анонсировано обновление Ударная волна для Armored Warfare…
Анонсировано крупнейшее обновление «Ударная волна» для игры Armored Warfare (ПК) за последние три года. О…
Платформа Steam побила рекорд по онлайну…
Вчера Steam установила новый рекорд по количеству одновременно активных пользователей — 39,2 миллиона гей…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor