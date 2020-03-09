Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - Dante’s Inferno; [17]
Dante’s Inferno видеоигра в жанре слэшер с элементами ролевой игры. Игра разработана компанией Visceral Games и издана компанией Electronic Arts. Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3. Игра предлагает стабильные 60 FPS.

Действие игры разворачивается в 1191 году. Сражайтесь с монстрами и боссами используя косу смерти и святые заклинания.

В игре присутствуют различные головоломки. Персонаж может использовать различные заклинания и суперприемы.


Комментарии и отзывы Dante’s Inferno
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