Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере

Dante’s Inferno видеоигра в жанре слэшер с элементами ролевой игры. Игра разработана компанией Visceral Games и издана компанией Electronic Arts. Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3. Игра предлагает стабильные 60 FPS.

Действие игры разворачивается в 1191 году. Сражайтесь с монстрами и боссами используя косу смерти и святые заклинания.

В игре присутствуют различные головоломки. Персонаж может использовать различные заклинания и суперприемы.