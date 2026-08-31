Энтузиасты доработали DLSS 5 для NVIDIA GeForce RTX 20-й серии

Функциональные возможности утёкшего в сеть программного обеспечения DLSS 5 для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20-й серии были существенно доработаны. Проведённые дополнительные испытания позволили проверить работу технологии на эмуляторах и в проектах, использующих устаревший API DirectX. Выяснилось, что отдельные компоненты системы нейронного рендеринга способны функционировать на оборудовании, выпущенном до появления архитектуры Blackwell, однако уровень совместимости и стабильность пока оставляют желать лучшего.

Энтузиаст под псевдонимом ShortFuse подготовил модифицированные версии библиотек DLSS-NR, адаптированные для более старых поколений чипов RTX. Одна из таких сборок нацелена непосредственно на карты 20-й линейки, базирующиеся на архитектуре Turing, и, по заявлениям автора, содержит правки, ускоряющие выполнение операций. Именно Turing в своё время принесла тензорные ядра в массовые потребительские ускорители GeForce, однако её вычислительные блоки для задач искусственного интеллекта отстают от Blackwell на три поколения.Практические запуски с использованием этой модифицированной сборки дали противоречивую картину. К примеру, Red Dead Redemption удалось запустить, тогда как её сиквел Red Dead Redemption 2 отказывался стартовать с включённой функцией. Hogwarts Legacy вместо активации нейронного рендеринга просто зависала в режиме ожидания. В Grand Theft Auto V система проработала около десяти секунд, после чего тестовый стенд потерял сигнал с дисплея. Подобные сбои вполне ожидаемы, ведь программное обеспечение изначально не предназначалось для публичного использования и не проходило сертификацию для подобных конфигураций.Исходный DLL-файл был создан на основе ранней реализации, обнаруженной внутри сборки NBA 2K27. Позже разработчики из сообщества доработали его, чтобы обойти аппаратные и программные блокировки. Сначала это позволило проводить эксперименты на флагманских видеокартах RTX 40-й серии (архитектура Ada Lovelace), а затем адаптировать код для чипов RTX 30-й серии (Ampere) и RTX 20-й серии (Turing).

В ходе последних испытаний основное внимание уделялось обработке данных в формате FP16 на архитектурах Turing и Ampere. Более ранние тесты на Ampere использовали вычисления FP8, которые демонстрировали серьёзное падение производительности. Дело в том, что графические процессоры Blackwell имеют аппаратное ускорение для работы с FP8, в то время как Turing и Ampere лишены полноценной поддержки этого формата точности. В свою очередь, FP16 гораздо лучше соответствует возможностям тензорных ядер этих двух более старых поколений.По сообщениям участников тестового сообщества RenoDX, применение FP16 даёт более реалистичные и практичные результаты сразу на нескольких видеокартах из серии RTX 30. Тем не менее, пока отсутствует какой-либо стандартизированный анализ производительности или оценки качества изображения. До сих пор остаётся неясным, каким образом данная реализация влияет на частоту кадров, задержку вывода, объём потребляемой видеопамяти, энергопотребление и общую стабильность работы на различных моделях графических ускорителей.