Энтузиасты доработали DLSS 5 для NVIDIA GeForce RTX 20-й серии

Функциональные возможности утёкшего в сеть программного обеспечения DLSS 5 для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20-й серии были существенно доработаны. Проведённые дополнительные испытания позволили проверить работу технологии на эмуляторах и в проектах, использующих устаревший API DirectX. Выяснилось, что отдельные компоненты системы нейронного рендеринга способны функционировать на оборудовании, выпущенном до появления архитектуры Blackwell, однако уровень совместимости и стабильность пока оставляют желать лучшего.

Энтузиаст под псевдонимом ShortFuse подготовил модифицированные версии библиотек DLSS-NR, адаптированные для более старых поколений чипов RTX. Одна из таких сборок нацелена непосредственно на карты 20-й линейки, базирующиеся на архитектуре Turing, и, по заявлениям автора, содержит правки, ускоряющие выполнение операций. Именно Turing в своё время принесла тензорные ядра в массовые потребительские ускорители GeForce, однако её вычислительные блоки для задач искусственного интеллекта отстают от Blackwell на три поколения.

Практические запуски с использованием этой модифицированной сборки дали противоречивую картину. К примеру, Red Dead Redemption удалось запустить, тогда как её сиквел Red Dead Redemption 2 отказывался стартовать с включённой функцией. Hogwarts Legacy вместо активации нейронного рендеринга просто зависала в режиме ожидания. В Grand Theft Auto V система проработала около десяти секунд, после чего тестовый стенд потерял сигнал с дисплея. Подобные сбои вполне ожидаемы, ведь программное обеспечение изначально не предназначалось для публичного использования и не проходило сертификацию для подобных конфигураций.

Исходный DLL-файл был создан на основе ранней реализации, обнаруженной внутри сборки NBA 2K27. Позже разработчики из сообщества доработали его, чтобы обойти аппаратные и программные блокировки. Сначала это позволило проводить эксперименты на флагманских видеокартах RTX 40-й серии (архитектура Ada Lovelace), а затем адаптировать код для чипов RTX 30-й серии (Ampere) и RTX 20-й серии (Turing).

В ходе последних испытаний основное внимание уделялось обработке данных в формате FP16 на архитектурах Turing и Ampere. Более ранние тесты на Ampere использовали вычисления FP8, которые демонстрировали серьёзное падение производительности. Дело в том, что графические процессоры Blackwell имеют аппаратное ускорение для работы с FP8, в то время как Turing и Ampere лишены полноценной поддержки этого формата точности. В свою очередь, FP16 гораздо лучше соответствует возможностям тензорных ядер этих двух более старых поколений.

По сообщениям участников тестового сообщества RenoDX, применение FP16 даёт более реалистичные и практичные результаты сразу на нескольких видеокартах из серии RTX 30. Тем не менее, пока отсутствует какой-либо стандартизированный анализ производительности или оценки качества изображения. До сих пор остаётся неясным, каким образом данная реализация влияет на частоту кадров, задержку вывода, объём потребляемой видеопамяти, энергопотребление и общую стабильность работы на различных моделях графических ускорителей.
Обновление умного ассистента Tecno Ella с результатами матче…
TECNO запустил мини-приложение VK, приуроченное к чемпионату мира по футболу FIFA 2026. В рамках турнира …
Представлен безрамочный концепт флагманского смартфона Tecno…
TECNO анонсировала прототип своего будущего флагманского смартфона — безрамочного устройства следующего п…
Лучшие бесплатные платформы для изучения Java в 2026 году — …
Java стабильно входит в топ-5 самых востребованных языков программирования уже более 25 лет. В 2026 го…
Неофициальный мод с DLSS5 преобразил персонажей в The Elder …
Неофициальный патч для The Elder Scrolls V: Skyrim внедрил раннюю версию нейронного рендеринга NVIDIA DLS…
Металлообработка: путеводитель по надёжным станкам…
В мире современного производства металлообработка остаётся одной из ключевых дисциплин, определяющих к…
OpenAI выпустит умную колонку в 2027 году…
Первым устройством OpenAI, по данным Bloomberg, станет умная колонка, которая позволит пользователям обща…
Что такое вайб кодинг: как работает подход и с чего начать…
Вокруг темы много шума, но если убрать моду и мемы, останется полезный вопрос: можно ли реально собира…
Для iPhone Ultra разработали свою версию стилуса Apple Penci…
Долгожданный анонс первого складного iPhone от Apple состоится уже в сентябре. По имеющимся данным, инжен…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor