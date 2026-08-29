Неофициальный мод с DLSS5 преобразил персонажей в The Elder Scrolls V: Skyrim

Сравнительные записи демонстрируют, что нейронный компонент особенно сильно влияет на персонажей Skyrim. Лица становятся более выразительными: появляется усиленное затенение, проступают дополнительные детали поверхности, меняются блики в области глаз, на коже и волосах. Очертания лиц также могут изменяться, из-за чего часть героев выглядит иначе, чем в исходных моделях. Это не просто повышение четкости или масштабирование разрешения, как в более старых версиях DLSS. Нейросеть, судя по всему, способна анализировать участки изображения и создавать на их основе измененную визуальную картинку. С одной стороны, это добавляет детализацию устаревшим моделям, но с другой — может искажать черты лица и характер персонажа. Поэтому считать такие правки улучшением или нет — вопрос вкуса, который зависит от ожиданий игрока и того, какой художественный замысел был у авторов.
Освещение тоже претерпевает изменения. В ряде сцен, как внутри помещений, так и на улице, заметны более глубокие тени, усиленный контраст и более сложная игра света. В отдельных сравнениях модифицированная картинка напоминает современные решения с глобальным освещением или трассировкой лучей. Однако полной трассировки лучей здесь не выполняется. Вместо этого нейронная обработка, вероятно, восстанавливает недостающие визуальные данные, создавая похожий эффект, но не прибегая к тому же методу рендеринга.