Под брендом TRUSTA выпущена оперативная память и накопители для ИИ

ADATA Technology расширяет линейку B2B-предложений, интегрируя продукты, технологии и решения брендов TRUSTA и ADATA Industrial в пяти основных сферах применения: серверные системы для предприятий (Enterprise Server), периферийные вычисления с элементами интеллекта (Intelligent Edge), компьютерные платформы (Computer System), решения для умного дома (Smart Home), а также мобильные и носимые устройства (Portable & Wearables). Новый центр ADATA Business Applications, созданный с фокусом на прикладные задачи, помогает корпоративным клиентам, системным интеграторам и партнёрам выбирать оптимальные наборы памяти и накопителей, учитывая характер рабочих нагрузок, особенности архитектуры систем и условия внедрения. В сегменте корпоративных серверов TRUSTA объединяет SSD корпоративного класса с интерфейсом PCIe Gen5 и модули памяти DDR5 R-DIMM, чтобы удовлетворить потребности ИИ-серверов и высокопроизводительных вычислительных сред в скоростных накопителях и больших объёмах оперативной памяти. Серия корпоративных SSD включает исполнения U.2, E1.S и E3.S, что позволяет применять их в разных серверных конфигурациях и вариантах развёртывания, тогда как модули DDR5 R-DIMM дают ту ёмкость и масштабируемость, которые требуются платформам серверов нового поколения.

Для ускорения процесса внедрения и запуска решений у заказчиков, SSD корпоративного уровня и модули DDR5 R-DIMM от TRUSTA уже прошли проверку на совместимость с растущим числом серверных платформ от ведущих технологических вендоров, среди которых AIC, MiTAC Computing, ASRock Rack и Giga Computing. Кроме того, некоторые продукты TRUSTA включены в открытые документы по совместимости и списки AVL/QVL, что даёт клиентам дополнительную уверенность и проверенные ориентиры при развёртывании систем хранения данных и памяти в корпоративной и ИИ-инфраструктуре. Помимо аппаратных компонентов, ADATA развивает и программные направления, представляя инструментарий AI Scaler Toolkit, который предназначен для развёртывания и управления искусственным интеллектом.