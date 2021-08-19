Epic Game Store упростит публикацию игру для разработчиков

Epic Games сейчас тестирует систему, которая упростит разработчикам самостоятельную публикацию в Epic Games Store. Для пользователей новые инструменты означают, что библиотека магазина «будет расти быстрее, чем когда-либо прежде», — заявляет компания. Прямо сейчас для утверждения и публикации игры в Epic Game Store необходимо работать напрямую с Epic на каждом этапе процесса. Компания планирует использовать новые инструменты для самостоятельной публикации, чтобы упростить процесс, позволяя разработчикам «настраивать свои собственные страницы продуктов, достижений, цен, предложений и загружать сборки и обновления» в магазин. Система похожа на Steam Direct, которая позволяет любому разработчику отправить свою игру в Steam и опубликовать ее на платформе за определенную плату.

Для Steam самопубликация значительно увеличила количество игр, выпускаемых на платформе, но также подверглась критике со стороны пользователей за потерю контроля качества, что привело к притоку Довольно посредственных проектов. Epic заявляет, что ее инструменты аналогичным образом приведут к «меньшей зависимости» от команды Epic Games Store, хотя неясно, означает ли это, что игры по-прежнему будут детально проверяться индивидуально, прежде чем они будут допущены к запуску. В сообщении блога также прямо не говорится, будет ли плата за отправку игры. Steam взимает 100 долларов — в Epic Games пока что ничего не говорят по этому поводу. Но, скорее всего, цена будет, чтобы отсеять совсем уж шлак.