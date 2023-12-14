Epic Games Store будет продавать не только игры

После достаточно важной победы, достигнутой в судебном процессе компанией Epic Games против Google, основатель и генеральный директор компании Тим Суини рассказал о планах на будущее развитие платформы цифрового магазина Epic Games Store. «Магазин Epic Games Store не является магазином только игр. Это магазин, управляемый Epic Games и у нас уже есть много приложений не связанных с играми. У нас есть веб-браузер Brave, у нас есть несколько инструментов для создания программного обеспечения, включая Unreal Engine и многое другое. В будущем мы будем предоставлять доступ и для стороннего софта, чтобы его можно было удобно загрузить», — заявил Суини в разговоре с журналистами.

Он также напомнил, что изначально целью открытия цифрового магазина Epic Games Store было желание предоставить пользователям альтернативный магазин, который бы мог стать ответом монополии Steam, позволяя разработчикам сохранять намного более высокий процент своих доходов от продажи игр. Соответственно, пока Steam (как и магазины для консолей и Android/iOS) получает 30% комиссии по умолчанию, снижая тем самым прибыль издателей контента, Epic Games Store требует только 12% от дохода. А теперь, когда компания выиграла судебное разбирательство, есть шанс, что платформа будет запущена ещё на нескольких операционных системах и популярность магазина существенно возрастёт. Это открывает больше возможностей для разработчиков и издателей контента в будущем, без сомнения.