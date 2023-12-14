Epic Games Store будет продавать не только игры

Он также напомнил, что изначально целью открытия цифрового магазина Epic Games Store было желание предоставить пользователям альтернативный магазин, который бы мог стать ответом монополии Steam, позволяя разработчикам сохранять намного более высокий процент своих доходов от продажи игр. Соответственно, пока Steam (как и магазины для консолей и Android/iOS) получает 30% комиссии по умолчанию, снижая тем самым прибыль издателей контента, Epic Games Store требует только 12% от дохода. А теперь, когда компания выиграла судебное разбирательство, есть шанс, что платформа будет запущена ещё на нескольких операционных системах и популярность магазина существенно возрастёт. Это открывает больше возможностей для разработчиков и издателей контента в будущем, без сомнения.