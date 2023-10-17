Epic Games Store мотивирует разработчиков повышенной прибылью

Сегодня появилась крайне интересная информация о платформе Epic Games Store, которая должна понравиться многим разработчикам видеоигр. Суть нововведения заключается в том, что данная платформа теперь будет привлекать разработчиков, выпустивших свои видеоигры на других платформах. Это работает весьма просто: теперь разработчики, выпустившие свой проект на другой платформе, имеют возможность в месяц релиза запустить аналогичный проект на платформе Epic Game Store. То есть, если разработчики запустили игру одновременно в нескольких магазинах, но при этом не обошли стороной Epic Game Store, то они получат возможность получить 100% прибыли от продажи данной игры. В остальных ситуациях, когда данная программа не работает, разработчики получают всего 88% от прибыли.

Благодаря данной программе платформа Epic Games Store мотивирует небольшие студии, для которых 12% прибыли являются весьма значительным преимуществом, одновременно выпускать свою игру как в Steam, так и в Epic Games Store. Ранее крупные студии могли выпустить игру исключительно в Steam и, спустя какое-то время, запустить её на конкурирующих платформах. Теперь, благодаря дополнительным 12% прибыли, разработчики будут заинтересованы выпустить игру на всех доступных площадках в тот же месяц. Конечно, для небольших компаний это даже более выгодно, поскольку в их случае каждый процент прибыли имеет большое значение. Интересно, как это повлияет на графики релизов видеоигр в конечном итоге.
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