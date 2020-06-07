Epic Games Store раздает аркадную игру Overcooked

Цифровой магазин игр Epic Games Store продолжает привлекать к себе аудиторию пользователей бесплатной раздачей игр. На этот раз компания дарит всем аркадную игру о готовке Overcooked.

Overcooked — игра в режиме кооператива, где могут принять участие от одного до четырех человек. Это говорит о том, что ты круто сможешь провести время вместе со своими друзьями, зарядившись при этом положительными эмоциями, так как в игре не отбавлять юмора. Вся суть игрового процесса заключается в том, что ты будешь играть за повара, который должен исполнить задания по приготовлению различной степени сложности блюд. Конечно-же, здесь добавлено ограниченное время, за которое тебе необходимо справится со всеми миссиями. Действовать нужно в командном режиме, иначе вам не в коем случае не удастся одержать победу.

Бесплатная раздача игры Overcooked закончится 11 июня, далее Epic Games Store заменит игру на другой проект.

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