Epic Games Store раздает три бесплатные игры The Escapists 2, Lifeless Planet и Killing Floor 2

Игровой магазин Epic Games Store объявил о раздаче трех бесплатных игр: The Escapists 2, Lifeless Planet и Killing Floor 2. Эти игры уже доступны для скачивания, а акция продлиться до 16 июля.

The Escapists 2 - это стратегическая ролевая игра с видом сверху. Игроку предстоит жить по тюремным правилам и совершить побег используя подручные средства.

Lifeless Planet - головоломка-платформер, разработанная независимой компанией Stage 2 Studios. После крушения космического корабля на неизвестной планете, главный герой отправляется на поиски своих напарников.

Killing Floor 2 - шутер от первого лица в жанре выживания. Команду из шести игроков забрасывают на карту с множеством монстров которые набегают волнами, каждая из которых будет только сильнее. Игра заканчивается тогда, когда игроки уничтожат босса игры.
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