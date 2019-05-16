Epic Games Store запустил «мега-распродажу» и дарит $10 бонусной скидки

Только вчера мы рассказывали об утекшем анонсе распродажи в Epic Games Store, как «эпики» решили выполнить задуманное.

С 16 мая по 13 июня вы сможете купить игры в магазине Epic Games со скидкой до 75%. К тому же «эпики» дарят каждому пользователю дополнительную скидку в 300 гривен на игры, цена которых начинается от 399 гривен. Магазин пересчитывает бонус на региональные цены, но эквивалент остается одним — $10. Если вы купили игру перед началом распродажи, в период со 2 по 15 мая, Epic Games вернет вам разницу в течение 12 дней.