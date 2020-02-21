Epic Games бесплатно раздает Assassin’s Creed Syndicate

Магазин Epic Games Store решила почтить память подгоревшего Нотр-Дам-де-Пари, и подарить всем пользователям игру Assassin’s Creed Syndicate.

Раздача уже стартовала в Epic Games Store и продлится до 27 февраля. Сюжет игры Assassin’s Creed Syndicate основан на истории ассасинов-близнецов Джейкоба и Иви Фрай, которые прибыли в Лондон в разгар промышленной революции, чтобы освободить город от тамплиеров. Герои основывают собственную банду под названием Грачи и начинают войну против Висельников, контролируемых орденом.

Вместе с Assassin’s Creed Syndicate в Epic Games Store стартовала раздача карточной игры Faeria.