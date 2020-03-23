Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs для ПК

2020-03-23, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Epic Games; [68]
Epic Games Store запускает раздачу бесплатных игр для своих пользователей. На этот раз выпала игра Watch Dogsю.

Сюжетная линия Watch Dogs построена на базе концепции информационной войны: данные стали взаимосвязаны, а в мире увеличивается использование технологий. Действие игры разворачивается в альтернативной версии реальности города Чикаго, который является одним из многих городов, использующих операционную систему ctOS. Система контролирует практически каждую часть города, а также содержит информацию обо всех его жителях и мероприятиях, которые могут быть использованы для различных целей.

Главный персонаж игры Эйден Пирс высококвалифицированный хакер, описанный как человек, использующий как кулаки, так и интеллект. В демоверсии геймплея на выставке E3 было показано, как Эйден использует способности отключения связи, телефонов и управления светофорами, тем самым облегчая задачу отомстить обидчикам своей семьи.

Игра Watch Dogs будет бесплатной до 26 марта. В Epic Games Store также раздают вторую игру The Stanley Parable.


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