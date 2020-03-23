Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs для ПК

Epic Games Store запускает раздачу бесплатных игр для своих пользователей. На этот раз выпала игра Watch Dogsю.

Сюжетная линия Watch Dogs построена на базе концепции информационной войны: данные стали взаимосвязаны, а в мире увеличивается использование технологий. Действие игры разворачивается в альтернативной версии реальности города Чикаго, который является одним из многих городов, использующих операционную систему ctOS. Система контролирует практически каждую часть города, а также содержит информацию обо всех его жителях и мероприятиях, которые могут быть использованы для различных целей.

Главный персонаж игры Эйден Пирс высококвалифицированный хакер, описанный как человек, использующий как кулаки, так и интеллект. В демоверсии геймплея на выставке E3 было показано, как Эйден использует способности отключения связи, телефонов и управления светофорами, тем самым облегчая задачу отомстить обидчикам своей семьи.

Игра Watch Dogs будет бесплатной до 26 марта. В Epic Games Store также раздают вторую игру The Stanley Parable.