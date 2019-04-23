Epic Games объединит «Мстителей» и Fortnite в новом кроссовере

Фильм «Мстители: Финал» появится в кинотеатрах 24 апреля. Фанаты вселенной с нетерпением ждут картину, скупая билеты, а Epic Games решила приобщить к всеобщему хайпу Fortnite.

Разработчик опубликовал на своей странице в Twitter тизер нового обновления «Королевской битвы». На изображении показали персонажа из Fortnite, который держит щит Капитана Америки.

Пока неизвестно, что именно добавят в игру, но, судя по изображению, геймеры смогут использовать атрибутику Мстителей, вроде того же щита. Не исключено, что в игре появятся облики героев.

В прошлый раз Epic Games добавила в Fortnite Перчатку бесконечности, которая превращала игроков в Таноса. Датамайнеры уже успели покопаться в новом обновлении и заметил, что персонаж опять появился в файлах игры, так что геймерам стоит ждать возвращения злодея.