Epic Games планирует добавить в Fortnite режим от первого лица

Epic Games готовит для многопользовательской игры Fortnite новую функцию, которая изменит игру. Согласно инсайдеру "HYPEX" стало известно, что Epic Games добавила в Fortnite экспериментальный режим от первого лица. Функциональность нового режима «все еще находится на ранней стадии разработки», но отмечается, что камера от первого лица будет хорошо работать в игровом режиме Zero Build.

Добавить режим от первого лица не так просто, для этого потенциально потребуются сотни новых сделанных на заказ анимаций от первого лица, а также совершенно новая система прицеливания. Кроме того, в зависимости от того, как работает режим, каждое оружие должно иметь возможность прицеливаться. Также необходимо, чтобы режим от первого лица отлично работал в многопользовательском режиме.
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