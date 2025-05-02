Epic Games победила Apple в суде

Спустя четыре года Epic Games добилась того, к чему стремилась — теперь разработчикам разрешается использовать свои платёжные системы без обязательной комиссии в пользу Apple, а также без давления на пользователей. При этом Суини заявил, что Epic Games готова отказаться от всех текущих и будущих судебных исков, если Apple распространит решение суда на остальные страны. Тем не менее, Apple уже заявила о намерении обжаловать решение суда в США, так что предложение Суини вряд ли будет принято. С другой стороны, для компании Epic Games это уже своего рода победа, потому что компания получила возможность вернуться на крайне прибыльный рынок и вновь зарабатывать море денег на геймерах из США, которые четыре года скучали по любимой игре.