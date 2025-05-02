Epic Games победила Apple в суде

После сегодняшнего решения суда, которое нанесло серьёзный удар по позициям Apple, генеральный директор Epic Games Тим Суини объявил, что Fortnite вернётся в App Store на iOS в США уже на следующей неделе. Игра отсутствовала в магазине более четырёх лет из-за конфликта между Apple и Epic Games. Всё началось с того, что компания Epic Games попыталась обойти 30-процентную комиссию Apple на внутриигровые покупки, внедрив собственную систему оплаты прямо в Fortnite. Это стало прямым нарушением правил App Store — преднамеренным и осознанным, — за что Apple незамедлительно удалила игру, несмотря на её огромную популярность. В ответ Epic Games подала в суд на Apple за антимонопольное поведение и нарушение различных законов.

Спустя четыре года Epic Games добилась того, к чему стремилась — теперь разработчикам разрешается использовать свои платёжные системы без обязательной комиссии в пользу Apple, а также без давления на пользователей. При этом Суини заявил, что Epic Games готова отказаться от всех текущих и будущих судебных исков, если Apple распространит решение суда на остальные страны. Тем не менее, Apple уже заявила о намерении обжаловать решение суда в США, так что предложение Суини вряд ли будет принято. С другой стороны, для компании Epic Games это уже своего рода победа, потому что компания получила возможность вернуться на крайне прибыльный рынок и вновь зарабатывать море денег на геймерах из США, которые четыре года скучали по любимой игре.
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