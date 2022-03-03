Epic Games покупает музыкальный маркетплейс Bandcamp

Epic Games объявил о планах по приобретению музыкальной онлайн-платформы Bandcamp. По словам компаний, этот шаг поможет Epic создать «экосистему торговой площадки для авторов», основанную на «честных и открытых» платформах. Bandcamp по-прежнему будет управлять своим автономным магазином и сообществом, а соучредитель Итан Даймонд продолжит руководить его операциями.

Они не сказали, сколько стоит сделка или когда они рассчитывают завершить договоренность. По словам Даймонда, Bandcamp с годами выросла и уже выплатила музыкантам около 1 миллиарда долларов. Этот шаг последовал за чередой приобретений Epic, связанных с творчеством, включая ArtStation, Cubic Motion и Sketchfab. Хотя музыкальная платформа — необычная покупка, она отражает эволюцию Epic от компании, ориентированной исключительно на игры, к компании, производящей инструменты для создания визуальных эффектов для таких сериалов, как «Мандалорец », и превращающей игры в творческие платформы. Хотя точная роль Bandcamp в Epic неизвестна, он может легко помочь художникам в различных средах получать прибыль от своей работы.