Epic Games покупает музыкальный маркетплейс Bandcamp

Epic Games объявил о планах по приобретению музыкальной онлайн-платформы Bandcamp. По словам компаний, этот шаг поможет Epic создать «экосистему торговой площадки для авторов», основанную на «честных и открытых» платформах. Bandcamp по-прежнему будет управлять своим автономным магазином и сообществом, а соучредитель Итан Даймонд продолжит руководить его операциями.

Они не сказали, сколько стоит сделка или когда они рассчитывают завершить договоренность. По словам Даймонда, Bandcamp с годами выросла и уже выплатила музыкантам около 1 миллиарда долларов. Этот шаг последовал за чередой приобретений Epic, связанных с творчеством, включая ArtStation, Cubic Motion и Sketchfab. Хотя музыкальная платформа — необычная покупка, она отражает эволюцию Epic от компании, ориентированной исключительно на игры, к компании, производящей инструменты для создания визуальных эффектов для таких сериалов, как «Мандалорец », и превращающей игры в творческие платформы. Хотя точная роль Bandcamp в Epic неизвестна, он может легко помочь художникам в различных средах получать прибыль от своей работы.
Комментарии и отзывы Epic Games
Death Stranding Director’s Cut выйдет 30 марта…
Death Stranding Director’s Cut выйдет 30 мартаDeath Stranding Director’s Cut выйдет на ПК 30 марта, как объявил в четверг издатель 505 Games, и люди, у…
Создатели Червяков отказались от NFT…
Создатели Червяков отказались от NFTРазработчикам из компании Team17 не потребовалось много времени, чтобы отменить свои планы NFT после того…
Игра The Wolf Among Us 2 выйдет в 2023 году…
Игра The Wolf Among Us 2 выйдет в 2023 годуВчера Telltale Games представила The Wolf Among Us 2 в первом официальном трейлере игры. Продолжение игры…
Игра God of War для ПК будет поддерживать технологии NVIDIA …
Игра God of War для ПК будет поддерживать технологии NVIDIA Геймеры с нетерпением ждут грядущего выхода превосходной игры God of War на ПК. Будет приятно узнать, что…
Steam запрещен в Китае…
Steam запрещен в КитаеСогласно отчету, Steam Global, запретили в Китае. В стране остается доступной только китайская версия Ste…
Игра Alan Wake 2 для PlayStation 5 выйдет в 2023 году…
Игра Alan Wake 2 для PlayStation 5 выйдет в 2023 годуСэм Лейк Креативный директор компании по разработке игр Remedy Entertainment на этой неделе объявил в офи…
Обнародованы системы требования Rainbow Six Extraction для П…
Обнародованы системы требования Rainbow Six Extraction для ПUbisoft раскрыла системные требования новой игры Rainbow Six Extraction для ПК. Для комфортной игры в раз…
Call of Duty не покинет консоль PlayStation…
Call of Duty не покинет консоль PlayStationКак сообщает информационное издание Bloomberg, Activision планирует выпустить как минимум следующие три и…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor