Epic Games предлагает бесплатную игру InnerSpace

Игровой магазин Epic Games предлагает бесплатную игру про исследование космоса InnerSpace. Игра заменяет предложенные на прошлой неделе Assassin's Creed Syndicate и Faeria.

InnerSpace - видеоигра-головоломка, совместима с платформами Windows, Xbox, Linux, OS X и Nintendo Switch. Игра будет доступна до 5 марта, после чего будет заменена на игры GoNNER и Offworld Trading Company.

InnerSpace - это первая игра разработчика PolyKnight Games. Игрок управляет самолетом которые исследует мир, решает головоломки. Игрок это и есть "самолет" - а самолет является искусственной формой жизни.