Epic Games предлагает игру Assassin's Creed Syndicate совершенно бесплатно

Assassin’s Creed Syndicate компьютерная игра в жанре action-adventure разработанная компанией Ubisoft Quebec и выпущенная компанией Ubisoft. Это девятая по счету в серии Assassin’s Creed. Игра была выпущена в 2015 году. Игру можно скачать бесплатно в магазине Epic Games, она будет доступна до 27 февраля.

Действие игры происходит в Лондоне 1868 года. Ассасины-близнецы Джейкоб и Иви Фрай, прибывают в Лондон, для освобождения его от тамплиеров. Джейкоб создает уличную банду под названием "Грачи" и начинает войну с "Висельниками".

В игре вам встретятся множество исторических личностей: Чарльз Диккенс, Чарльз Дарвин, Карл Маркс, даже Королева Виктория.