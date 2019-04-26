Epic Games ставит ультиматум для Steam

2019-04-26, Автор - Ganibal; Продукт - Epic Games; [94]
Epic Games бросила вызов в мир цифровой дистрибуции, когда в конце прошлого года открыла собственную витрину магазина, предлагая разработчикам более выгодную сделку, чем Steam.

Epic Games Store предлагает модель с долей выручки 88% для разработчиков и 12% для Epic, превосходящую стандартную долю Steam 70/30. Это дало Epic преимущество, и компания переманила множество известных разработчиков из Steam, планируя выпустить их игры исключительно в Epic Games Store. Список включает Super Meat Boy Forever, Metro: Exodus, The Division 2, Borderlands 3, Detroit: Become Human, Afterparty и финальный сезон «Ходячих мертвецов» от Telltale. Многие из этих игр в конечном итоге появятся в Steam и на других платформах, но сначала они будут эксклюзивными для магазина Epic. Однако все это может измениться. Генеральный директор Epic Games, Тим Суини в среду вечером написал в Твиттере новость, в которой написано следующее: «Если бы Steam взял на себя постоянную долю дохода в 88% для всех разработчиков и издателей без каких-либо серьезных ограничений, то Epic спешно организовал бы отступление от эксклюзивов соблюдая обязательства перед нашими партнерами".

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