Epic Games увольняет 16% сотрудников из-за низкой прибыли

По информации издания Bloomberg, компания Epic Games, разработчик крайне популярной виделигры Fortnite, планирует сократить 16 процентов своего персонала. Компания уже подтвердила эту информацию — в общей сложности эти сокращения затронут примерно 830 сотрудников. В заявлении говорится компании, что Epic Games намерена отказаться от Bandcamp — независимой музыкальной платформы, которую Epic приобрела всего лишь год назад. Также будут уволены разработчики, которые работают в подразделении по созданию онлайн-платформ для детей, потому что это направление не приносит дохода. Представители компании заявили, что сокращения связаны с тем, что компания тратит гораздо больше денег, чем зарабатывает.

Впрочем, это не единичный случай и на самом деле крупные издатели уже неоднократно проводили сокращения из-за низкого уровня продаж на рынке видеоигр. Например, Activision Blizzard также сократила сотрудников в своем подразделении по Hearthstone, плюс в начале года было почти полностью расформировано подразделение, которое занимается киберспортом. Причина в падении рынка после коронавируса — если раньше все сидели дома и играли в игры, вкладывая деньги в донат, то теперь такого наплыва игроков уже нет и компании не могут получить ту прибыль, на которую они рассчитывали. Так что сокращения будут продолжаться даже в крупных компаниях — иначе издатели не смогут зарабатывать на больших проектах. Но, конечно, это очень грустно для самих сотрудников.