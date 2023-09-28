Epic Games увольняет 16% сотрудников из-за низкой прибыли

Впрочем, это не единичный случай и на самом деле крупные издатели уже неоднократно проводили сокращения из-за низкого уровня продаж на рынке видеоигр. Например, Activision Blizzard также сократила сотрудников в своем подразделении по Hearthstone, плюс в начале года было почти полностью расформировано подразделение, которое занимается киберспортом. Причина в падении рынка после коронавируса — если раньше все сидели дома и играли в игры, вкладывая деньги в донат, то теперь такого наплыва игроков уже нет и компании не могут получить ту прибыль, на которую они рассчитывали. Так что сокращения будут продолжаться даже в крупных компаниях — иначе издатели не смогут зарабатывать на больших проектах. Но, конечно, это очень грустно для самих сотрудников.