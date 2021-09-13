Epic Games выиграла суд у Apple, но это лишь начало

Хотя Epic удалось заставить Apple разрешить ссылки на сторонние системы закупок, она не получила уступок в отношении разрешения сторонних магазинов приложений или обеспечения «честной конкуренции» для покупок в приложениях. Apple в значительной степени сохраняет свою существующую бизнес-модель, предотвращая доступ к Epic Games Store или аналогичным альтернативам App Store. Apple также не полностью удовлетворена и, как ожидается, обжалует единственную победу Epic Games в этом деле. Эта борьба вряд ли закончится в ближайшее время, независимо от того, как будут действовать суды в ближайшем будущем. Зато ситуация вполне может измениться в обозримом будущем, особенно если учитывать, что обе компании достаточно богатые и влиятельные — у них явно есть средства для судов.