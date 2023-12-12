Epic Games выиграла суд у Google

Сегодня появилась информация о том, что компания Google проиграла судебный иск, поданный против неё компанией Epic Games за монополизацию экосистемы приложений для Android. Google Play от Google является доминирующим приложением для загрузки программного обеспечения на устройствах с Android и в иске Epic Games утверждалось, что компания незаконно монополизировала не только экосистему приложений для Android, но и способы оплаты на программной платформе. В ответ Google заявила, что конкурирует с Apple за пользователей, так что она не является монополистом, но таких аргументов оказалось недостаточно и компания суд проиграла. Это решение имеет ключевое значение для Google, поскольку компания борется с другим судебным иском, который, возможно, является самым важным случаем в её истории.

Дело в том, что Министерство юстиции США подало иск против Google и утверждает, что компания заключила незаконное соглашение с Apple, чтобы поисковая система компании являлась системой по умолчанию на всех iPhone, iPad и даже MacBook. Стоит напомнить, что именно поисковая система Google является основной причиной того, что она стала одной из крупнейших технологических компаний в мире, и её соглашения с Apple и другими компаниями обеспечивают ей стабильный поток пользователей, продолжающих использовать продукт и приносящих доход от рекламы. И теперь, когда Google уже проиграла один иск, есть шанс, что и второй она тоже с треском проиграет, лишившись преимущества.
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