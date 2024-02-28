Epic Games взломали - утекло 200 ГБ данных

Стоит напомнить, что в конце прошлого года хакеры взломали Insomniac Games — тогда личная информация текущих и бывших сотрудников, исходные коды нескольких игр, презентации с деталями будущих планов и даже ранняя версия Marvel's Wolverine были слиты в сеть. CAPCOM также стал объектом атаки хакеров несколько лет назад, и обнародованные данные раскрывали график релиза будущих игр. Так что сейчас это вполне обычное дело, потому что при желании любую систему защиты можно взломать. Также стоит отметить, что компания Epic Games ещё не выпустила официальное заявление по этому вопросу. Но, конечно, мы рекомендуем вам изменить пароль вашей учетной записи Epic Games на всякий случай — если базу всё же взломали, то лучше не ждать.