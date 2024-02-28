Epic Games взломали - утекло 200 ГБ данных

По информации издания Cyber Daily, группа хакеров официально заявила, что успешно атаковала серверы Epic Games и украла 189 гигабайт данных, включая электронные письма, пароли, полные имена, информацию о платежах, исходный код и многое другое. Украденные данные, по данным инсайдеров, уже выставлены на продажу, хотя возможности проверить эту информацию нет — это нелегально и сделка, вероятно, проводится в даркнете. Кроме того, поскольку группа хакеров пока что не предоставила никаких доказательств слива конфиденциальной информации, трудно сказать, удалось ли им что-то украсть у Epic Games, хотя, с другой стороны, в последнее время подобного рода данные сливают в сеть достаточно часто и это не станет такой уж новостью.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года хакеры взломали Insomniac Games — тогда личная информация текущих и бывших сотрудников, исходные коды нескольких игр, презентации с деталями будущих планов и даже ранняя версия Marvel's Wolverine были слиты в сеть. CAPCOM также стал объектом атаки хакеров несколько лет назад, и обнародованные данные раскрывали график релиза будущих игр. Так что сейчас это вполне обычное дело, потому что при желании любую систему защиты можно взломать. Также стоит отметить, что компания Epic Games ещё не выпустила официальное заявление по этому вопросу. Но, конечно, мы рекомендуем вам изменить пароль вашей учетной записи Epic Games на всякий случай — если базу всё же взломали, то лучше не ждать.
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