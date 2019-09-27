Epic Store вновь радует фанатов бесплатными играми

Epic Games Store дарит улучшенную Metro: 2033 и Everything.

Сюжет игры Metro: 2033 Redux

В Metro: 2033 Redux на землю упала ядерная бомба, отбросив человечество в темные времена. Кто куда, а жители Москвы спрятались в метро, где 20 лет строили новое общество. Теперь жителям подземки угрожает опасность, а главному герою по имени Артем предстоит нырнуть в проблемы с головой и спасти выживших.

Everything

Everything позиционирует себя как симулятором реальности, в котором игрок может стать хоть зайцем, хоть целой галактикой. Игра представляет собой процедурно-генерируемую, основанную на искусственном интеллекте симуляцию природных систем, которую мы наблюдаем с точки зрения всего, что есть во Вселенной.

Metro: 2033 Redux и Everything будут доступны бесплатно в Epic Games Store до 3 октября.