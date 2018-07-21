Escape from Tarkov и патч 0.9

Развитие хардкорного шутера Escape from Tarkov продолжается — разработчики выпустили крупный патч 0.9. В игру добавили 50 новых модов для оружия, 30 новых предметов экипировки, 14 новых квестов от торговцев и босса Решалу. Встретить нового противника можно в районе АЗС или на Таможне. Правда, главарь Диких ходит не один, так что будьте предельно аккуратны. Помимо этого, теперь проект поддерживает технологию Nvidia Highlights для записи крутых моментов — вы можете прямо во время перестрелки снять крутые кадры. Поддерживается технология только на тех видеокартах, которые обозначены разработчиками NVIDIA. Да и разработчики намекают о проведении какого-то крупного мероприятия, о котором пока что никакой информации нет. Будем ждать новостей и сражаться с новыми противниками!