Escape from Tarkov и патч 0.9

2018-07-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Escape from Tarkov; [90]
Развитие хардкорного шутера Escape from Tarkov продолжается — разработчики выпустили крупный патч 0.9. В игру добавили 50 новых модов для оружия, 30 новых предметов экипировки, 14 новых квестов от торговцев и босса Решалу. Встретить нового противника можно в районе АЗС или на Таможне. Правда, главарь Диких ходит не один, так что будьте предельно аккуратны. Помимо этого, теперь проект поддерживает технологию Nvidia Highlights для записи крутых моментов — вы можете прямо во время перестрелки снять крутые кадры. Поддерживается технология только на тех видеокартах, которые обозначены разработчиками NVIDIA. Да и разработчики намекают о проведении какого-то крупного мероприятия, о котором пока что никакой информации нет. Будем ждать новостей и сражаться с новыми противниками!


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