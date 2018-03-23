F1 2015 раздают в Steam

Раздача продолжиться до 24 марта в 10:00 по тихоокеанскому времени, вы можете бесплатно получить F1 2015 от Humble Bundle. Не забудьте активировать свой ключ в Steam в ближайшее время, так как они будут потеряны сразу после окончания акции.F1 2015 — гоночная игра, основанная на сезоне 2015 Формулы-1. Это седьмая игра про Формулу-1 выпущенная Codemasters. Релиз состоялся 10 июля 2015 года, в игре представлены команды и пилоты, принимавшие участие в этом сезоне. Также в игре есть команды и пилоты сезона 2014 Формулы-1 (включая трассу Хоккенхаймринг, которого не было в календаре сезона 2015). Это первая игра Codemasters, представленная для восьмого поколения консолей.