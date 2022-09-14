FIFA 23 получит продвинутый античит

Вероятно, если вы следите за рынком игровых новинок, то знаете, что совсем скоро в релиз должна отправиться FIFA 23, которая станет последней игрой компании EA по этой франшизе. Нет, конечно, издатель не перестанет выпускать футбольный симулятор, ведь он приносит компании почти миллиард долларов в год только с донатов, не говоря уже о прибыли от продажи самой игры, просто компания EA потеряла права на эту франшизу и теперь не может выпускать игры с именем FIFA в названии, но после смены названия игры будут выходить и дальше. И вместе с FIFA 23 разработчики решили запустить интересное решение — они полностью переделали античит, чтобы он работал должным образом и действительно справлялся с хакерами, которые взламывают систему.

И геймерам может показаться, что это какой-то бред — какие могут быть читеры в FIFA 23, ведь это футбол и никаких преимуществ пользователь получить за счет стороннего софта просто не может. Но на самом деле это не совсем так — на просторах интернета есть множество программ, которые позволяют убрать у футболистов усталость, прокачать параметры персонажей на поле и не только. Это достаточно специфический софт, который не работает в мультиплеере, но всё равно делает головную боль издателю, и благодаря новому встроенному античиту эту проблему можно будет полностью искоренить. Правда, это ещё нужно и для того, чтобы помешать разработчикам репаков выпустить игру на торрентах, так как встроенный античит просто не даст запустить игру без лицензии.