FIFA 23 получит продвинутый античит

И геймерам может показаться, что это какой-то бред — какие могут быть читеры в FIFA 23, ведь это футбол и никаких преимуществ пользователь получить за счет стороннего софта просто не может. Но на самом деле это не совсем так — на просторах интернета есть множество программ, которые позволяют убрать у футболистов усталость, прокачать параметры персонажей на поле и не только. Это достаточно специфический софт, который не работает в мультиплеере, но всё равно делает головную боль издателю, и благодаря новому встроенному античиту эту проблему можно будет полностью искоренить. Правда, это ещё нужно и для того, чтобы помешать разработчикам репаков выпустить игру на торрентах, так как встроенный античит просто не даст запустить игру без лицензии.