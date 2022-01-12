FSP выпускает новый блок питания мощностью 2400 Вт

В преддверии ожидаемого всплеска спроса на высокоэнергетические вычисления компания FSP Group, один из ведущих мировых производителей блоков питания, выпустила FSP2400-20FM, последнюю версию своего резервного блока питания высокой мощности.

FSP2400-20FM — это флагманский продукт FSP третьего поколения, основанный на отраслевых стандартах CRPS. Переходя от 550 Вт в предыдущих моделях, последняя итерация продвигает еще дальше, с выходной мощностью 2400 Вт — и все это в том же маленьком корпусе, что и у его предшественников. Он сохраняет тот же компактный размер, что и предыдущие модели, несмотря на гораздо большую емкость. Это экономит время и деньги клиентов, поскольку установка более новых и физически больших блоков питания обычно связана с высокими материальными и коммунальными затратами. Его интеллектуальные функции соответствуют дополнительным возможностям FSP2400-20FM в небольшом корпусе. Это критически важно для чувствительных отраслей благодаря протоколу Power Management Bus (PMBus), который используется для регулирования питания и управления компонентами в системах и внедряется лидерами отрасли. Это позволяет FSP2400-20FM беспрепятственно и эффективно обмениваться данными с различными компьютерными компонентами других производителей. PMBus также включает такие функции, как автоматическое увеличение и уменьшение мощности в зависимости от потребности в энергии.