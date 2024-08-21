Фабрика видеоигр открывает набор на второй поток

У нас для вас просто прекрасные новости — сегодня появилась информация про открытие набора на второй поток образовательного проекта под названием «Фабрика видеоигр», в рамках которого ещё 20 студий из Москвы смогут создать свои собственные проекты при поддержке экспертов индустрии видеоигр. Соответственно, участники проекта смогут получить ценные знания от профессионалов, которые давно и упорно занимаются геймдизайном, а также узнают как управлять проектами и заниматься маркетингом. В конечном итоге у специалистов будет возможность выпустить свой проект в свет, заинтересовав тем самым потенциальных покупателей не только в России, но и за её пределами.

Стоит сказать, что для того, чтобы принять участие в этом проекте, разработчикам сначала нужно пройти специальный отбор. Командам нужно представить свои текущие наработки, доказав тем самым перспективы развития игры в будущем, а также серьёзный и добросовестный подход к созданию видеоигры. В случае, если команда проходит отбор, сотрудники студии получают возможность в течение целых трёх месяцев работать удалённо под руководством кураторов, которые поделятся знаниями, проведут лекции и вебинары, а также оффлайн-встречи, ответив на все вопросы специалистов. Отличная возможность для молодой команды получить знания, на которые другие люди тратят годы или даже десятилетия, в крайне сжатом формате, плюс это позволит более профессионально подходить к будущим разработкам студии.
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