Facebook Gaming представила эксклюзивные игры для браузеров

2019-12-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Facebook Gaming; [97]
Компания Facebook выпустила две эксклюзивные игры про Покемонов, которые доступны только в социальной сети в браузере.

Новыми эксклюзивами Facebook Gaming стали Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle. Pokémon Tower Battle уже доступна глобально и игра похожа на тетрис с элементами головоломки.

Pokémon Medallion Battle пока доступна только на территории Филиппин. Это коллекционная карточная игра, в которой покемоны представлены в виде медальонов. Где игроки должны собирать колоды, соревноваться с другими пользователями, выигрывать значки стадионов и даже коллекционировать карманных монстров.

Обе игры используют платформу Facebook Instant Games и запускаются прямо в браузере.

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