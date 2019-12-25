Facebook Gaming представила эксклюзивные игры для браузеров

Компания Facebook выпустила две эксклюзивные игры про Покемонов, которые доступны только в социальной сети в браузере.

Новыми эксклюзивами Facebook Gaming стали Pokémon Tower Battle и Pokémon Medallion Battle. Pokémon Tower Battle уже доступна глобально и игра похожа на тетрис с элементами головоломки.

Pokémon Medallion Battle пока доступна только на территории Филиппин. Это коллекционная карточная игра, в которой покемоны представлены в виде медальонов. Где игроки должны собирать колоды, соревноваться с другими пользователями, выигрывать значки стадионов и даже коллекционировать карманных монстров.

Обе игры используют платформу Facebook Instant Games и запускаются прямо в браузере.