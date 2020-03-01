Facebook объявил о приобретении Sanzaru Games. Студия разработк игр выпустила в октябре 2019 года игру Asgard's Wrath, которая использовала виртуальную реальность.

Сколько потратила Facebook на приобретение студии, не известно.

Asgard's Wrath — ролевая игра от первого лица в сеттинге скандинавской мифологии. Главный герой стремится стать богом, но для этого ему нужно пройти испытания Локи.

У студии Sanzaru Games мало проектов, среди которых Ripcoil, VR Sports Challenge, Marvel Powers United VR и Asgard's Wrath. Финансовая и технологическая помощь от Facebook может оживить разработчика на новые проекты.