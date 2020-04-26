Facebook запустила мобильное приложение для трансляции игрового контента Facebook Gaming

Facebook продолжает развиваться и вносить свой вклад в индустрию развлечений. Компания запустила приложение для трансляции игрового контента. Приложение доступно на операционной системе Android и вскоре будет представлена и для iOS.

Facebook Gaming была в тестовом режиме почти два года. Мобильное приложение будет включать в себя игры и доступ к игровым сообществам. Facebook Gaming присоединится к стриминговым площадкам, таким, как Twitch от Amazon, Google YouTube и Microsoft Mixer.

Компания решила продвинуть свой проект, это самое лучшее время, так как люди вынуждены оставаться дома. Facebook Gaming позволит объединить людей, ведь у каждого из нас есть любимое увлечение, будь это музыка или игра.