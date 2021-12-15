Файтинг Persona 4 Arena Ultimax выходит весной следующего года

На ежегодном мероприятии The Game Awards была подтверждена дата выхода файтинга Persona 4 Arena Ultimax издателем которого является компания SEGA, а разработчиками Arc System Works и ATLUS.

Об игре от разработчика:

Ставки ультравысоки, напряжение на максимуме… Нанесите противнику ультрамаксимальное поражение! Представляем игру из популярной линейки Persona 4: вас ждет необычная захватывающая история и увлекательные битвы. Помогите героям одолеть армию теней на турнире P-1 Climax!

Persona 4 Arena Ultimax выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4 и ПК в марте 2022 года.

Комментарии и отзывы Persona 4 Arena Ultimax
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