Fall Guys не выйдет на Nintendo Switch и Xbox

Последний сезон Fall Guys идет полным ходом, и хотя на этот раз царит атмосфера вечеринки, игроки на Nintendo Switch и Xbox, к сожалению, не могут присоединиться к празднику. Разработчики из студии Mediatonic снова отложили очаровательную королевскую битву на этих платформах — версии для Switch и Xbox изначально должны были появиться прошлым летом, но их отложили до конца этого года. Теперь, согласно обновленному сообщению Xbox Wire, Fall Guys выйдет на эти платформы в 2022 году. «Мы знаем, что все рады скорому появлению Fall Guys на Nintendo Switch и Xbox, и не без оснований», — написала Mediatonic в своем блоге. «В социальных сетях было много слухов о связи этих релизов с запуском 6 сезона, и мы хотим пояснить, что это не так, чтобы никого не огорчать в ожидании релиза на данных платформах.

Спасибо за терпение, это один из наших главных приоритетов в активном развитии, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами более подробной информацией в 2022 году». Конечно, это достаточно плохие новости, особенно если учитывать, что многие геймеры ожидали релиза перед зимними праздниками, чтобы играть с удовольствием и наслаждаться новым сезоном вместе с остальными. Но релиз сразу на двух столь крупных платформах обычно требует от разработчиков много сил и времени, так что если вы планировали получить игру, то стоит запастись терпением или другими играми. Всё же королевских битв на рынке предостаточно, вопрос только в предпочтениях в плане сеттинга и стиля геймплея.