Fallout 5 должны выпустить в 2026 году

В сети появились достаточно интересные новости о том, что компания Microsoft требует от разработчиков в ускоренном режиме выпустить в свет Fallout 5. Дело в том, что на текущий момент пользователи находятся в неописуемом восторге от сериала — все старые игры по данной франшизе начали покупать достаточно активно, пользователи подняли онлайн даже проектов двадцатилетней давности. Кроме того, на платформах, где распространяются моды для проектов этой франшизы, отмечена крайне высокая активность — фанаты с радостью покупают старые игры, а затем улучшают графику при помощи модификаций, чтобы получить более приятный игровой процесс. Всё это на самом деле приносит издателю приличную прибыль и все понимаю, что если бы сейчас вышла новая часть, то она бы побила все рекорды продаж.

Соответственно, руководство компании Microsoft требует от команды ускорить процесс разработки Fallout 5, чтобы выпустить игру в релиз до того, как волна новостей и шум в сети не сошли на нет. Это, конечно, и хорошая новость, и одновременно плохая. Дело в том, что разработчики, которых подгоняют под определённые сроки, обычно выпускают продукт не лучшего качества. Вероятно, издатель планирует запустить новую часть игры под релиз второго сезона Fallout, который, по данным специалистов, выйдет лишь в 2026 году. Это значит, что у команды есть всего два года на разработку качественного проекта. Это вполне реальные сроки, но ждать феноменального проекта за два года всё же не стоит.
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