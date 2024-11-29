Fallout 76 побила рекорд онлайна с 21 миллионом игроков…

По данным издателя проекта, в прошлом месяце виртуальный мир посетило свыше 21 миллиона игроков — колоссальное достижение для проекта, который, казалось, умер на релизе. В честь этого события разработчики заявили, что работают над улучшением игровых систем и обновлением конфигураций персонажей. Уже 3 декабря выйдет новое обновление Gleaming Depths, которое добавит в игру новый рейд, питомцев для лагерей C.A.M.P., четырёхзвёздочные легендарные предметы, титулы для игроков и другие улучшения. Также разработчики Fallout 76 обратились к поклонникам через социальные сети с просьбой номинировать игру на премию Steam Labor of Love Award, которая сейчас проходит на платформе. И в определённом смысле это вполне заслуженная награда, так как проект действительно восстал из пепла.