Fallout 76 побила рекорд онлайна с 21 миллионом игроков

Fallout 76, впервые выпущенная в 2018 году, получила крайне непростой старт — игра была буквально переполнена багами, что, впрочем, характерно для многих игр от Bethesda в последние годы. Однако с тех пор она значительно улучшилась — как и в случае с No Man’s Sky, разработчики приложили массу усилий, чтобы сделать игру более стабильной и интересной, добавив множество нового контента. Среди значимых обновлений можно отметить Milepost Zero, которое добавило легендарное крафтовое оборудование и новые задания на доставку предметов. Более того, команда Fallout 76 рассказала, что за время существования игры вышло более 50 бесплатных обновлений, а её сообщество продолжает расти.

По данным издателя проекта, в прошлом месяце виртуальный мир посетило свыше 21 миллиона игроков — колоссальное достижение для проекта, который, казалось, умер на релизе. В честь этого события разработчики заявили, что работают над улучшением игровых систем и обновлением конфигураций персонажей. Уже 3 декабря выйдет новое обновление Gleaming Depths, которое добавит в игру новый рейд, питомцев для лагерей C.A.M.P., четырёхзвёздочные легендарные предметы, титулы для игроков и другие улучшения. Также разработчики Fallout 76 обратились к поклонникам через социальные сети с просьбой номинировать игру на премию Steam Labor of Love Award, которая сейчас проходит на платформе. И в определённом смысле это вполне заслуженная награда, так как проект действительно восстал из пепла.
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Fallout 76 побила рекорд онлайна с 21 миллионом игроков…
Fallout 76, впервые выпущенная в 2018 году, получила крайне непростой старт — игра была буквально перепол…
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