Фанатский порт Spider-Man 2 на ПК получил системные требования

Команда разработчиков-энтузиастов, стоящая за неофициальным портом Spider-Man 2 для ПК, поделилась системными требованиями для игры в разрешениях 720p, 1080p и 1440p. Стоит сразу уточнить, что данный порт основан на слитых данных компании, которая разрабатывает игру для консоли, так что это пиратский контент и оставлять какие-либо ссылки мы не будем. Любой контент подобного плана стоит загружать с огромной осторожностью, потому что иногда там бывают майнеры — просто так никто столько сил в разработку порта вкладывать не станет, всегда у разработчиков есть какая-то своя выгода. Но, в любом случае, владельцам ПК для запуска порта игры на минимальных настройках графики понадобится как минимум AMD Ryzen 5 2600X или Intel i7 8700K с 16 ГБ оперативной памяти и либо GTX 1660 Super, либо Radeon RX 5500.

В этом сценарии геймер получает частоту кадров в 30 FPS при разрешении 720p. Чтобы играть в игру в разрешении 1080p при 45-60 FPS, геймеру потребуется AMD Ryzen 5 3600X, либо Intel i5-10400F, а также видеокарта процессор NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 6600 XT. А вот для запуска проекта в достаточно высоком разрешении 1440p при 45-60 FPS игрокам понадобится графический процессор NVIDIA RTX 4070 или Radeon RX 6800 XT в сочетании с процессором AMD Ryzen 7 5700X или Intel i5-12700F. Требования внушительные, но это вполне нормально для порта от фанатов, которые не могут оптимизировать движок проекта и не могут взаимодействовать с текстурами видеоигры — у них нет доступа.